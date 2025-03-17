Hatay'da SUV Araç Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı
Adana - Hatay otoyolu üzerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, SUV aracıyla aydınlatma direğine çarptı. Sürücü ve yanındaki bir çocuk yaralandı.
Hatay'da aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen suv araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Adana - Hatay otoyolu İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 72 ARR 395 plakalı Peugeot marka suv araç aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 1 çocuk yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç çekiciyle otoparka çekildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY