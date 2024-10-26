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Hatay'da Sürücü, Tartıştığı Gençleri Ezmeye Çalıştı

Hatay'da Sürücü, Tartıştığı Gençleri Ezmeye Çalıştı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletli iki genci geri manevra yaparak ezmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı, polisin incelemeleri sürüyor.

Hatay'da bir sürücü, trafikte tartıştığı motosikletli ve yanındaki bir kişiyi aracıyla geri manevra yaparak ezmeye çalıştı. O anlarsa kameraya yansıdı.

Olay, İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Hafif ticari araç sürücüsü, trafikte motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiyle tartıştı. Kavşakta motosikletten inen 2 kişi, araç sürücüsüyle tartışmaya devam etti. Sürücünün yoluna devam ettiğini düşünen gençler de motosiklete bindi. O sırada geri manevra yapan sürücü, aracıyla 2 kişiyi ezmeye çalıştı. Gençlerin kaçarak ezilmekten kurtulduğu anlar kameraya yansırken akılalmaz olay sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye götürdü. Gençlerin ihbarı üzerine polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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