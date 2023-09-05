Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sulama kanalında hareketsiz halde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu belirlendi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu.
Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi Sınır hattı mevkisinde sulama kanalında hareketsiz halde birini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine yönlendirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Grup ekiplerinin sudan çıkardığı 25 yaşlarında yabancı uyruklu erkek şahsın öldüğü belirlendi. Çıkarılan ceset ekipler tarafından kolluk kuvvetlerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa