Hatay'da suçlardan arananlara operasyon: 2 tutuklama

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgularının ardından 2 şüpheli tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesinde hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.