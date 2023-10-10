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Hatay'da suçlardan arananlara operasyon: 2 tutuklama

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgularının ardından 2 şüpheli tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesinde hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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