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Hatay'da Su Kanalına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Hatay'da Su Kanalına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir Tofaş marka otomobil su kanalına düştü. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde su kanalına düşen Tofaş marka otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Dörtyol ilçesi Karaköse Mahallesi'nde meydana geldi. Kazada, su kanalına düşen Tofaş marka otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü otomobilden kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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