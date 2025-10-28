Hatay'da Su Dolu Kuyudan İtfaiye ile Kurtarılan 2 Köpek
Antakya'da su dolu kuyuda mahsur kalan 2 köpek, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpekler sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde su dolu kuyudan gelen sesleri fark eden vatandaşlar kuyudaki 2 köpeği fark ettiler. Köpekleri kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, köpekleri sağlıklı şekilde kurtararak doğal yaşam alanına bıraktılar. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa