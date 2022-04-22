Hatay'da su deposunun demir malzemelerini çalan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Hatay'da su deposunun demir malzemelerini çalan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da su deposunun demir malzemelerini çalan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde HATSU'ya ait su deposundaki demir malzemeleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde HATSU'ya ait su deposundaki demir malzemeleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığının önleyici kolluk faaliyetleri çerçevesinde Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Karakese Mahallesi Kırmızı Burun mevkisinde icra edilen devriye esnasında iki şahıs tarafından HATSU'ya ait su deposu ve kulübede bulunan demir direk ve diğer metal aksamlar sökülerek açık kasa araca yüklendiği bilgisi alındı.

Şüpheli F.C. ve Ö.T.B. isimli şahıslar, depodan söktükleri malzemeler ile birlikte yakalandı.

Ele geçirilen malzemeler HATSU yetkililerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.C. tutuklandı, Ö.T.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Dörtyol, Hatay, su, 3. Sayfa, Haberler

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