Hatay'da su çekerken kuyuya düşen vatandaş kurtarıldı
Hatay'ın Defne ilçesinde su çekerken 3 metrelik kuyuya düşen bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Olay sonrası yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde su çekerken 3 metrelik kuyuya düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan bir vatandaş, 3 metrelik kuyudan su çekerken dengesini kaybederek kuyuya düştü. Olay üzerinde durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY