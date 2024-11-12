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Hatay'da Şov Yapan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı

Hatay'da Şov Yapan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı
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Hatay'da trafikte ön kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen bir araca çarptı. Kaza sonrası sürücü panic içinde motosikletine binerek kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da ön kaldırarak trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen araca çarptı. Şov uğruna canını hiçe sayan sürücünün arkasına bakmadan kaçtığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte kuralları hiçe sayarak ön kaldıran sürücü, bir süre sonra karşı yönden gelen araca çarptı. Kaza sonrası bir süre panik yaşayan sürücü, motosikletine binerek arkasına bakmadan kaçtı. Canını ve trafiği hiçe sayan sürücünün şov uğruna canından olacağı ve arkasına bakmadan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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