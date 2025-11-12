Hatay'da Sokak Köpeğine Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Hatay'da bir motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine çarptı ve metrelerce sürüklendi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ancak sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza, Antakya-Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine çarptı. Çarpmayla birlikte manevra yapmaya çalışan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kaza anı anbean kameraya yansıdı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa