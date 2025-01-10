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Hatay'da Sıvı Beton Döken Mikser Sürücüsüne Ceza

Hatay'da Sıvı Beton Döken Mikser Sürücüsüne Ceza
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Hatay'da, karayoluna sıvı beton döken mikserin sürücüsüne 2 bin 72 lira ceza kesildi. Emniyet güçleri, sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntülerle ilgili olarak trafik ihlaline yönelik çalışmalar başlattı.

Hatay'da karayoluna sıvı beton dökerek giden mikser'in sürücüsüne 2 bin 72 lira ceza kesildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 08.01.2025 tarihinde sosyal medya üzerinden paylaşılan video içeriğindeki seyir halindeki bir beton mikserinden kara yoluna beton dökülerek ilerlediği görüntüsü sonrasında trafik kural ihlallerine yönelik başlatılan çalışmada beton mikseri ve sürücünün kimliği tespit edildi.

Konuya ilişkin araç sürücüsü H.Ç.'ye kara yolları trafik kanununun ilgili maddesi olan yola dökülecek ve sızacak şekilde yük yüklemek ve taşımak suçundan 2 bin 72 lira idari para cezası uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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