Hatay'da Silahlı Yağma Suçuna 5 Tutuklama

Hatay'da birden fazla kişi ile konutta silahlı yağma suçu işledikleri iddiası ile gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 24 Nisan 2025 tarihinde gündüz saatlerinde gerçekleşen birden fazla kişi ile konutta silahlı yağma olayı ile ilgili olarak yaptığı çalışmada Y.S., B.S., R.G., E.B. ve N.E. isimli 5 şüpheli şahıslar tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıslar mevcutlu olarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY