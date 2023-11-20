Hatay'da silahlı saldırı: 3 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Kasım'da Harbiye Mahallesi'nde pompalı tüfekle ateş açılarak D.O'nun ölümüne ve E.U'nun ise yaralanmasına yol açan silahlı saldırıyla ilgili şüphelilerin kimliğini belirledi.

Zanlılardan A.G, Y.A, F.A, S.M, B.A, B.G. ve H.M. ekiplerin 11 farklı adrese düzenledikleri operasyonla gözaltına alındı.

Ayrıca, operasyon sırasında evine girileceği esnada yaşamına son vermek isterken ağır yaralanan şüpheli H.G. hastaneye kaldırıldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 4 pompalı av tüfeği, antika tabanca, otomatik tabanca ile fişek ve kartuş geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, S.M. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, F.A, H.M, B.A. ve B.G. ise serbest bırakıldı.

Polis, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.