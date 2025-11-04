Hatay'da Silahlı Kavga: 7 Şahıs Tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralanmış, olayla ilgili gözaltına alınan 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'da 7 kişinin yaralandığı sokak ortasında yaşanan silahlı kavgayla ilgili adli mercilere sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Sokak ortasında 2 aile arasında yaşanan silahlı çatışmada 7 kişi yaralanmıştı. Sokak ortasında yaşanan silahlı kavga anbean cep telefonu kamerasına yansımıştı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar neticesinde 1'i kadın 7 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette alınan ifadelerin ardından geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen H.B. H.D. E.B. M.B. M.B. H.K. S.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine yollandı. - HATAY