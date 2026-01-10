Antakya'da silahla yağmaya teşebbüs: 2 şüpheli tutuklandı
Antakya'da yaşanan silahla yağmaya teşebbüs ve tehdit olayında polis hızlı bir operasyonla iki şüpheliyi yakaladı. Ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan silahla yağmaya teşebbüs ve silahla tehdit olayında, polis ekipleri hızlı bir operasyonla iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; 26 Aralık 2025 tarihinde yaşanan olayla ilgili olarak tespit edilen M.S. ve G.P. isimli şahıslar Antakya'da yakalanırken, ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca fişeği ve 95 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa