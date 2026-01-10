Antakya'da silahla yağmaya teşebbüs: 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan silahla yağmaya teşebbüs ve silahla tehdit olayında, polis ekipleri hızlı bir operasyonla iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; 26 Aralık 2025 tarihinde yaşanan olayla ilgili olarak tespit edilen M.S. ve G.P. isimli şahıslar Antakya'da yakalanırken, ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca fişeği ve 95 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY