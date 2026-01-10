Haberler

Antakya'da silahla yağmaya teşebbüs: 2 şüpheli tutuklandı

Antakya'da silahla yağmaya teşebbüs: 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antakya'da yaşanan silahla yağmaya teşebbüs ve tehdit olayında polis hızlı bir operasyonla iki şüpheliyi yakaladı. Ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan silahla yağmaya teşebbüs ve silahla tehdit olayında, polis ekipleri hızlı bir operasyonla iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; 26 Aralık 2025 tarihinde yaşanan olayla ilgili olarak tespit edilen M.S. ve G.P. isimli şahıslar Antakya'da yakalanırken, ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca fişeği ve 95 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle