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Hatay'da silahla vurulan şahıs tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da silahla vurulan şahıs tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan kavgada silahla vurularak yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan kavgada silahla vurularak yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. 51 yaşındaki Yaşar Yıldız ile iddiaya göre S.Ö. (44) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan kavgada Yaşar Yıldız silahla vurularak yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralı Yılmaz, Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaralı hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dörtyol Hatay 3. Sayfa Haberler

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