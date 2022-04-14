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Hatay'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi öldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy mahallesi Kumyığını mevkiinde iddiaya göre iki grup arasında tartışma çıktı. Bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada Tunahan K. (21) adlı genç başına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Tunahan K.'nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Hatay'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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