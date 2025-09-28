Hatay'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda İki Kişi Tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde yürütülen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Erzin İlçesi Hürriyet mahallesi Prof. Dr. Fuat Sezgin caddesi üzerinde emniyet ekipleri devriye görevi sırasında durumundan şüphelenerek durdurduğu C. S. isimli şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Erzin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında C.S. ve M.Ü. isimli şahısların belirlenen ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet aynı marka ve seri nolu tabanca, tabancaya ait 3 adet şarjör, 5 adet tabanca parçası, 9 adet 12 calibrelik av tüfeği fişeği ile ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılık talimatıyla gözaltına alınanan şüpheliler C. S. ve M. Ü. Sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY