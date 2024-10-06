Hatay'da Sıkışan Kelepçe İtfaiye Tarafından Kesildi
İskenderun'da eline kelepçe sıkışan bir vatandaş, itfaiye ekiplerinden yardım alarak sorununun çözülmesini sağladı.
Hatay'da vatandaşın eline sıkışan kelepçe itfaiye tarafından kesilerek çıkartıldı.
İskenderun ilçesinde eline kelepçe sıkışan vatandaş, itfaiye istasyonuna giderek ekiplerden yardım istedi. Durum üzerine kelepçe, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek vatandaşın elinden çıkarıldı. Kelepçenin sorunsuz çıkarılmasıyla vatandaşta rahat nefes aldı. - HATAY