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Hatay'da Şiddetli Fırtına Tekne Battırdı: 400 Bin TL Zarar

Hatay'da Şiddetli Fırtına Tekne Battırdı: 400 Bin TL Zarar
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Hatay'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına sonucu alabora olan tekne, sahibi tarafından havanın aydınlanmasıyla kurtarıldı. Tekne sahibi Halil Alpaslan, yaşadığı zararın 400 bin TL civarında olduğunu belirtti.

Hatay'da gece saatlerinde etkili olan fırtınanın etkisiyle alabora olan tekne, havanın aydınlanmasıyla sahibi tarafından vinçle kurtarıldı. Hobi amaçlı tekne satın aldığını ifade eden Halil Alpaslan, yaklaşık 400 bin TL'lik zararı olduğunu söyledi.

Meteorolojinin uyarısı sonrası Hatay'da gece saatlerinde kuvvetli fırtına etkisini hissettirdi. İskenderun ilçesinde de fırtına hayatı olumsuz etkilerken balıkçı barınağında bulunan 3 tekne fırtınanın etkisiyle battı. Dev dalgalardan teknelerini kurtarmak isteyen balıkçılar zor anlar yaşadı. Balıkçı İbrahim Halil Alpaslan, havanın aydınlanmasıyla birlikte alabora olan teknesini çekiciyle kurtardı. Alpaslan, karaya çıkarttığı teknesinde 400 bin TL zarar meydana geldiğini dile getirdi.

"350-400 bin TL zararım var, sabaha kadar uyuyamadım"

Şiddetli fırtınada teknesi alabora olan 46 yaşındaki İbrahim Halil Alpaslan, "Gece saatlerinde fark ettim teknemin battığını. Fırtına çok şiddetliydi, barınaktan da telefon gelmeyince geç kaldığımız için teknemiz battı. Yapacak bir şey yok çok mağdurum ama balıkçı değilim hobi olarak 2 yıldan beri yapıyorum. Teknem 2023 model hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Motor aksamı gitti motor içine su aldı yani 300 bin TL'ye yakın bir masraf var. Teknemin elektrik tesisatı da gitmiştir ama kırığı yok teknede ama her yeri mahvoldu. 350-400 bin TL zararım var çok büyük bir para. Sabaha kadar uyuyamadım o kadar söyleyeyim" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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