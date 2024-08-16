Hatay'da sıcak demir yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı
Hatay'ın Belen ilçesinde, demir yüklü bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hatay'da sıcak demir yüklü tırın dorsesinde yaşanan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, Belen-İskenderun güzergahı Çankaya mevki otoban üzerinde demir yüklü tırın dorsesinde meydana geldi. Yangını fark eden araç sürücüsü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, Belen itfaiye istasyonu ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY