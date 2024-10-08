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Hatay'da Sıcak Demir Yüklü Tırda Yangın Çıktı, Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Sıcak Demir Yüklü Tırda Yangın Çıktı, Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki sıcak demir yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Hatay'da sıcak demir yüklü tırda yaşanan yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın, Dörtyol İlçesi E-5 karayolu üzeri Yeniköy Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki tırın kasasında meydana gelen yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Dörtyol itfaiye istasyonu ve Erzin İtfaiye İstasyonu ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin eşgüdümlü müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İtfaiye Dörtyol 3-sayfa Ulaşım Yaşam hatay

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