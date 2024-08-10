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Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan beton mikseri alevlere teslim oldu

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Adana - Hatay otobanı İskenderun ilçesi Suçıkağı mevkiinde seyir halinde olan bir beton mikseri bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangında beton mikseri kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan beton mikseri alevlere teslim oldu.

Yangın, Adana - Hatay otobanı İskenderun ilçesi Suçıkağı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki beton mikseri bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlere teslim olan aracın sürücüsü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangında beton mikseri kullanılmaz hale gelirken yangın dron ile havadan görüntülendi. Araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun İtfaiye Adana hatay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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