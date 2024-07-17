Hatay'da seyir halindeyken yanan araç kullanılmaz hale geldi
Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir aracın motor kısmı yanarak kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Hatay'da seyir halindeyken yanan araç kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Üzümdalı Mahallesi mevkiinde çevreyolu üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde ilerleten otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında araç kısa sürede alevlere teslim oldu. Yanan araç kullanılmaz hale geldi. - HATAY