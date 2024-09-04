Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan cipte hasar oluştu
Yangın, Belen ilçe merkezinde yaşandı. Antakya istikametine seyir halinde ilerleyen cipin motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken cipte hasar oluştu.
Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan cipte hasar oluştu.
Yangın, Belen ilçe merkezinde yaşandı. Antakya istikametine seyir halinde ilerleyen cipin motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken cipte hasar oluştu. - HATAY