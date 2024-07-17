Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan araçta maddi hasar oluştu
Hatay'da seyir halinde ilerleyen bir aracın motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak aracın motor kısmında maddi hasar meydana geldi.
Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan araçta maddi hasar oluştu.
Yangın, Payas - Dörtyol karayolunda meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen otomobilin motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, aracın tamamını sarmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışması gerçekleştirilen aracın motor kısmında hasar oluştu. - HATAY