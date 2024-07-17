Üye Girişi
Haberler

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan araçta maddi hasar oluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da seyir halinde ilerleyen bir aracın motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak aracın motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan araçta maddi hasar oluştu.

Yangın, Payas - Dörtyol karayolunda meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen otomobilin motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, aracın tamamını sarmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışması gerçekleştirilen aracın motor kısmında hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Hatay İtfaiye Trafik 3.Sayfa Otomobil Yaşam Güncel Haberler

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

 Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title