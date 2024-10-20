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Hatay'da Seyir Halindeki Yakıt Tankeri Alev Aldı

Hatay'da Seyir Halindeki Yakıt Tankeri Alev Aldı
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Hatay'da E-91 Karayolu'nda seyir halindeyken alev alan yakıt tankerindeki ham petrol yola döküldü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak tanker kullanılmaz hale geldi ve çevrede kirlilik oluştu.

Hatay'da seyir halindeyken alev alan yakıt tankerindeki litrelerce ham petrol yola döküldü.

Yangın, gece saatlerinde E-91 Karayolu üzeri Erzin ilçesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki ham petrol yüklü tanker, alev aldı. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hale gelirken litrelerce petrol döküldü. Araç kullanılmaz hale gelirken çevrede kirlilik oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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