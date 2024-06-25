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Hatay'da seyir halindeki tırın balatalarında çıkan yangın söndürüldü

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Hatay- Adana otobanı Çankaya Mahallesi mevkisinde seyir halindeki bir tırın balatalarında yangın çıktı. Araç sahibinin 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Hatay'da seyir halindeyken tırın balatalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay- Adana otobanı Çankaya Mahallesi mevkisinde seyir halindeki bir tırın balatalarında yangın çıktı. Araç sahibinin 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Çankaya Adana Hatay İtfaiye Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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