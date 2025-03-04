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Hatay'da Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı

Hatay'da Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı
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Adana-Hatay otobanında seyir halindeyken alevlere teslim olan IVECO marka tır, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanma olmayırken, tırda hasar meydana geldi.

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Yangın, Adana - Hatay otobanı Payas gişesi mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan 31 VF 889 plakalı IVECO marka tır alevlere teslim oldu. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, tfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanmanın yaşanmadığı yangında tırda hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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