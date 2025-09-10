Hatay'da Seyir Halindeki Tır Alev Aldı
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki bir tır yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak tır kullanılmaz hale geldi. Yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Belen ilçesi Topboğazı mevkiinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır, kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle dorseyi sarmadan kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken tır kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa