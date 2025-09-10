Haberler

Hatay'da Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

Hatay'da Seyir Halindeki Tır Alev Aldı
Güncelleme:
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki bir tır yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak tır kullanılmaz hale geldi. Yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Hatay'da seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Belen ilçesi Topboğazı mevkiinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır, kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle dorseyi sarmadan kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken tır kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
