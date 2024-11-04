Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Hatay'da Hassa ilçe merkezinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmında çıkan yangın sonucu yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Hatay'da seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Hassa ilçe merkezinde yaşandı. A.E. idaresindeki seyir halindeki 01 AUT 370 plakalı otomobil alevlere teslim oldu. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Motor kısmında başlayarak aracı saran alevler, otomobili kullanılmaz getirdi. - HATAY