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Hatay'da Seyir Halindeki Kamyondan Moloz Döküldü

Hatay'da Seyir Halindeki Kamyondan Moloz Döküldü
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Hatay'da bir hafriyat kamyonunun seyir halindeyken arka kapağının açılmasıyla yola moloz döküldü. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, molozların döküldüğü esnada bir aracın olmaması büyük bir kazanın önüne geçti. Vatandaşlar kamyonların yüklerini kapatmadan geçiş yapmasının tehlikeli olduğunu belirtti.

Hatay'da seyir halde ilerleyen hafriyat kamyonundan kapağın açılmasıyla yola moloz döküldüğü anlar kamera yansıdı.

Olay, Antakya çevreyolu Ekinci Mahallesi kavşağı mevkiinde yaşandı. Trafikte seyirde halde olan hafriyat kamyonunun arka kapağının açılmasıyla yola moloz döküldü. Yolu kaplayan molozların döküldüğü anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Molozun döküldüğü esnada kısa mesafede bir aracın bulunmaması muhtemel bir kazanın önüne geçti. Kaldırımda bulunan 2 vatandaşa moloz parçalarının isabet ettiği ve herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Yola saçılan molozlar, kamyon sürücüsü ve ekipler tarafından toplandı.

"Kamyondan moloz yığınları ve büyük taşlar döküldü"

Kamyonun molozu dökerek ilerlediğini ifade eden vatandaş Sergen Bağdadi, "Burası Ekinci kavşağında oldu. Kamyonlar sürekli burada bu şekilde tavırlar sergiliyor. Kamyonlar üzerlerini kapatmadan o şekilde geçiyorlar. Kamyondan moloz yığınları ve büyük taşlar döküldü. Bu moloz yığınları kazalara sebebiyet veriyorlar. Yetkililerden kamyonların kapanmasında daha dikkatli olmasını istiyoruz. Kamyonlar çok büyük tehlike saçıyorlar. Burada dökülen taşlar dükkanın camını çatlattı. Dökülen taşlar araçlara sekiyor. Yetkililer kamyonlara karşı biraz daha sıkı davransınlar. Kamyonların üzerlerini örtmeleri gerekiyor. Hız limitlerine hiçbir şekilde uymuyorlar" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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