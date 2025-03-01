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Hatay'da Servis Minibüsünün Tıra Çarpması Sonucu 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Servis Minibüsünün Tıra Çarpması Sonucu 6 Kişi Hayatını Kaybetti
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Hatay'da bir servis minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da servis minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kaza yeri havadan görüntülendi.

Kaza, Antakya- Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkiinde yaşandı. 31 C 0004 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken, yol kenarında park halinde bulunan 31 B 2646 plakalı tıra çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye sevk edildi. Kazada servis aracında bulunan 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, olay yeri dron ile görüntülendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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