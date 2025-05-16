Hatay'da Sepetli Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Akrobasi Anları Kamerada
Hatay'da sepetli motosikletin üzerine yatan sürücü, yanındaki 2 kişinin hayatını tehlikeye atarak akrobatik hareketler yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve izleyenleri şoke etti.
Hatay'da sepetli motosikletin üzerine yatarak yanındaki 2 kişinin de canını hiçe sayan sürücünün o anları kameraya yansıdı.
Olay, Hassa-Kırıkhan yolu üzerinde yaşandı. Çevre yolunda ilerleyen sepetli motosiklet sürücüsü, akrobatik hareketler yaparak trafikte kendi canını ve yanındaki 2 kişinin canını hiçe saydı. Motosikletin üzerine yatan sürücünün tehlikeli akrobasisi cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İzleyenleri ürküten görüntüler hayrete düşürdü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa