Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da şehit düşen polis memurunun cenazesi memleketine uğurlandı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da şehit düşen polis memurunun cenazesi memleketine uğurlandı

Depremlerin ardından geçici görevle gittiği Hatay'da devriye görevi sırasında devrilen ağaç ve duvarın altında kalarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Muhammet Tarakçı'nın cenazesi, memleketi Rize'ye uğurlandı.

Depremlerin ardından geçici görevle gittiği Hatay'da devriye görevi sırasında devrilen ağaç ve duvarın altında kalarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Muhammet Tarakçı'nın cenazesi, memleketi Rize'ye uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü olarak Hatay'a geçici görevle giden ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevlendirilen Rize'nin Güneysu ilçesinden polis memuru Muhammet Tarakçı (29), Antakya Atatürk Parkı içerisinde yaya olarak devriyede iken devrilen çınar ağacının yıktığı duvarın altında kaldı. Hatay Sahra Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından havayolu ile Adana Şehir Hastanesine sevk edilen Tarakçı, burada yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü. 29 yaşındaki polis memuru Tarakçı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, dün akşam düzenlenen törenle memleketi Rize'ye uğurlandı. - ADANA

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hatay Rize 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title