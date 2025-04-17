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Hatay'da Sazlık Alanında Yangın Çıktı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve hızla büyüdü.

Sazlık alan alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde alevlere teslim olan sazlık alandaki yangını itfaiye söndürdü.

Yangın, Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesinde sazlık alanda çıktı. Sazlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanın gökyüzünü kapladığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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