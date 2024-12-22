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Hatay'da Sazlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Sazlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Arsuz ilçesindeki cami inşaatı yakınında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevreye sıçramadan söndürüldü. Vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Arsuz ilçesi Gülcihan mevkinde cami inşaatı yanında bulunan sazlık alanda yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan sazlık alanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangının çevreye sıçramasının önüne geçti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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