Hatay'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole devrilen otomobilde yaralandı. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtararak hastaneye sevk etti.
Hatay'da şarampole devrilerek tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Kızılkaya Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa