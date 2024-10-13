Hatay'da Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkhan İlçesi Baldıran Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarına devrildi. Kazada; araçta bulunan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY