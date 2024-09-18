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Hatay'da Şarampole Devrilen Araçta 2 Yaralı

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Yayladağı-Antakya karayolu üzerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün FİAT marka hafif ticari aracı şarampole devrilip istinat duvarına çarparak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'da şarampole devrilerek duvara çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yayladağı- Antakya karayolu Şenköy Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği FİAT marka hafif ticari araç, şarampole devrildi. İstinat duvarına çarparak yan duran araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yayladağı İtfaiye Antakya hatay Kaza Fiat

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