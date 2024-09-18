Hatay'da Şarampole Devrilen Araçta 2 Yaralı
Yayladağı-Antakya karayolu üzerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün FİAT marka hafif ticari aracı şarampole devrilip istinat duvarına çarparak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatay'da şarampole devrilerek duvara çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Yayladağı- Antakya karayolu Şenköy Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği FİAT marka hafif ticari araç, şarampole devrildi. İstinat duvarına çarparak yan duran araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY