Hatay'da Şantiye Alanında Konteynerde Yangın Çıktı

Hatay'da şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında meydana geldi. Şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin ardından yangın söndürülürken çok sayıda konteyner zarar görerek kullanılamaz hale geldi. - HATAY