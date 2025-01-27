Hatay'da Şantiye Alanında Konteyner Yatakhane Yangını
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir şantiyede işçilerin kaldığı konteyner yatakhane yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek can kaybı ve yaralanma olmadan kontrol altına aldı.
Hatay'da şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner yatakhane yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiyede çalışan personellerin kaldığı yatakhane alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa