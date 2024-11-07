Hatay'da Samanlıkta Yangın Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde bir çiftlikteki samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü. Yangında saman balyaları zarar gördü.
Hatay'da samanlıkta yaşanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde bulunun çiftlikteki samanlıkta yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı çalışması ve kepçe yardımıyla geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY