Hatay'da Samanlıkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Samanlıkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Antakya'da bir çiftlikte çıkan samanlık yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında büyükbaş hayvanlar tahliye edilirken, saman balyaları zarar gördü.

Hatay'da samanlıkta çıkan yangın, besiye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi'nde bulunan çiftlikte yaşandı. Çiftliğin samanlık kısmında yangın çıktığının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken beside bulunan büyükbaş hayvanlar zarar görmeden tahliye edildi. Yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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