Hatay'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Defne ilçesinde bir ahırın samanlığında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ahıra sıçramadan söndürüldü. Yangında bazı saman balyaları zarar gördü.
Hatay'da samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Defne ilçesi Özbek Mahallesi'nde bulunan bir ahırın samanlığında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ahırsa sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa