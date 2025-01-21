Hatay'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında, hayvanların bulunduğu ahıra sıçramadan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde samanlıkta yaşanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde bulunan samanlıkta yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle hayvanların bulunduğu ahıra sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken yangında samanlık zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa