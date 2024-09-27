Hatay'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Antakya'nın Aşağıoba Mahallesi'nde çıkan samanlık yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında saman balyaları zarar gördü.
Hatay'da samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Antakya İlçesi Aşağıoba Mahallesi'nde samanlıkta yangın çıktı, alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Serinyol itfaiye istasyonu ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken saman balyaları zarar gördü. Bölgede ilerleyen saatlerde de soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY