Hatay'da sahte pasaport operasyonu - Haberler

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Hatay'da sahte pasaport operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da sahte pasaport operasyonu

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 50 adet sahte pasaport, 50 adet pasaport laminesi ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 50 adet sahte pasaport, 50 adet pasaport laminesi ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya-İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 50 adet sahte pasaport, 50 adet pasaport laminesi (şeffaf film/bant) ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Pasaport, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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