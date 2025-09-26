Haberler

Hatay'da Sahte İçki ve Kaçakçılık Operasyonu: 1510 Litre İçki Ele Geçirildi

Hatay’da gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 1400 litre fermente alkol ve 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Dört kişi işlem yapılırken, aranan iki kişi gözaltına alındı.

Hatay'da belirlenen adreslere yapılan sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında bin 510 litre sahte içki ve yapımında kullanılan fermente halde alkol ve 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kaçakçılık suçlarına yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda belirlenen adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramada; plastik fıçılara içerisinde 1400 litre fermante halde alkol, 110 litre içime hazır kaçak içki, 20 adet elektronik, 700 paket gümrük kaçağı sigara geçirildi.

4 şahsa işlem yapılırken, resmi belgede sahtecilik, taksirle adam öldürme ve yaralamaya neden olma suçlarından aranan 2 şahıs gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
