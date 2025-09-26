Hatay'da Sahte İçki ve Kaçakçılık Operasyonu: 1510 Litre İçki Ele Geçirildi
Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kaçakçılık suçlarına yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda belirlenen adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramada; plastik fıçılara içerisinde 1400 litre fermante halde alkol, 110 litre içime hazır kaçak içki, 20 adet elektronik, 700 paket gümrük kaçağı sigara geçirildi.
4 şahsa işlem yapılırken, resmi belgede sahtecilik, taksirle adam öldürme ve yaralamaya neden olma suçlarından aranan 2 şahıs gözaltına alındı. - HATAY