Hatay'da Sahte Alkol ve Cinsel İçerikli Ürün Operasyonu

Hatay'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda litrelerce sahte alkol ile cinsel içerikli ürün ve puro ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol ve kaçak ürün satışının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından Dörtyol ve Payas ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda; toplamda 73,5 litre sahte içki, 270 litre etil alkol, 125 adet aroma, 2 adet alkol tespit kiti, 155 adet puro ve 18 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Yapılan araştırmada ürünlerin kaçakçılık yoluyla piyasaya sürülmeye hazırlandığı anlaşıldı.

Olayla ilgili olarak A.I. ve M.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - HATAY